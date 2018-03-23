Под Красноармейском на трассе фура отправила «Калину» в «нокаут»

Волгоград. На саратовской трассе груженая мощная фура вчера протаранила «Ладу Калина». Крупная авария произошла в Красноармейском районе Саратовской области . Как сообщили АиФ-Саратов в областной госавтоинспекции, авария произошла поздним вечером, в 22:30, на 427 км автодороги Сызрань

По предыварительным данным, 38-летний дальнобойщик, находясь за рулем фуры " «Вольво FH» с полуприцепом «Шмитц», слетел на встречную полосу. На его пути встретилась «Лада Калина». Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля пострадал от мощного удара. Его пришлось госпитализировать в больницу.