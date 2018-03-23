«Жуткая картина». Два «Опеля» столкнулись в Дзержинске

— Вчера у меня на глазах случилась ДТП — столкнулись два «Опеля», — рассказал NN.RU очевидец. — В хлам. Один летел на мигающий зеленый, я летел за ним. А другой «Опель» поворачивал на мигающий. В итоге я и ГАЗель (тоже с нами катилась) успели оттормозиться, а девушка с ребенком — нет. Обе машины полностью без морд. Один из «Опелей» еще и в столб отскочил. Помогли девушке с ребенком выбраться из авто, парню на другом «Опеле» тоже помогли. Много народу набежало именно с помощью, а не с фото -видеотелефонами. Жуткая картина, на самом деле.

Как уточняют в УГИБДД по Нижегородской области , авария произошла в 19.25. По предварительным данным, водитель «Опель Астра» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Опель Мокка».

В аварии пострадали оба водителя — мужчина и женщина 28 лет, и 3-х летний мальчик. Все были отпущены после оказания медицинской помощи.

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