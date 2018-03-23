«Лавина» обрушилась на иномарку

Фото из группы «Типичный Владимир» соцсети «Вконтакте»

Неприятный инцидент произошёл ближе к вечеру во Владимире . На припаркованный возле дома на улице Диктора Левитана автомобиль с крыши свалился снег. О происшествии сообщили подписчики группы «Типичный Владимир».

Вдобавок к посту выложили и фотографии пострадавшего автомобиля. На снимках видно, что из-за схода «лавины» сильно пострадало лобовое стекло и крыша «Range Rover».

Очевидцы сообщают, что иномарка не единственный пострадавший — «Там ещё, за ним нива встала, её тоже накрыло». Кроме того, пользователи соцсети отметили, что всё не так уж и плохо, ведь если бы там не припарковался автомобиль, то снег, возможно, мог упасть и на проходящего мимо пешехода.