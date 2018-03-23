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«Лавина» обрушилась на иномарку
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«Лавина» обрушилась на иномарку 

ТВ-МИГ 41 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Типичный Владимир» соцсети «Вконтакте»
Неприятный инцидент произошёл ближе к вечеру во Владимире. На припаркованный возле дома на улице Диктора Левитана автомобиль с крыши свалился снег. О происшествии сообщили подписчики группы «Типичный Владимир».
Вдобавок к посту выложили и фотографии пострадавшего автомобиля. На снимках видно, что из-за схода «лавины» сильно пострадало лобовое стекло и крыша «Range Rover».
Очевидцы сообщают, что иномарка не единственный пострадавший — «Там ещё, за ним нива встала, её тоже накрыло». Кроме того, пользователи соцсети отметили, что всё не так уж и плохо, ведь если бы там не припарковался автомобиль, то снег, возможно, мог упасть и на проходящего мимо пешехода.
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