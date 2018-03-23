«Когда полетели осколки, стало страшно»: фельдшер рассказал о ночном обстреле скорой в Челябинске

Фельдшер подстанции скорой помощи Центрального района Ильдар Хайруллин рассказал 74 подробности ночного обстрела служебного автомобиля. Никто из сотрудников не пострадал, машина вернётся в строй не раньше чем через полгода.

— Примерно в половине второго ночи мы приехали на вызов к больному с температурой. Оказали помощь, от госпитализации молодой человек отказался. Когда мы вышли из подъезда, услышали два-три хлопка. Хлопки были похожи на выстрелы из пневматического оружия, — вспоминает Ильдар Хайруллин. — Осмотрелись, во дворе никого нет. Поставили укладку (сумка с оборудованием и медикаментами. — Прим. авт.), но когда сели в машину, услышали ещё два хлопка: один выстрел попал в крышу, второй — в стеклянный люк. Он довольно большой, потому что является запасным выходом. Полетели осколки. Вот тут уже стало страшно.

По словам Ильдара Хайруллина, за 10 лет работы на скорой бывало всякое, но этот случай стал вопиющим

Фельдшер отмечает, за 10 лет работы на скорой, бывало всякое, но этот случай стал вопиющим.

— И нападения были, в основном пьяные молодые люди неадекватно себя ведут, но чтобы стрелять по машине! Конечно, это ненормально! Скорая помощь спасает людей, оказывает экстренную помощь, а отношение к нашей работе отвратительное.

Сотрудники бригады во время обстрела не пострадали, они успели сесть в кабину, салон же был пуст.

Осколки попали на оборудование, каталку, сиденье для пациента

— Повезло, что больной отказался от госпитализации, потому что весь салон был в осколках. Они разлетелись и попали на медицинское оборудование, каталку, сиденье. Новая машина моментально оказалась непригодна для работы, её просто вывели из строя.

О происшествии сотрудники скорой сразу сообщили в диспетчерскую и полицию, водитель остался дожидаться наряд, а за фельдшерами отправили свободную машину, и они поехали дальше работать. За ночь каждая из бригад обычно выезжает к 18–20 челябинцам, нуждающимся в медпомощи.

Вместо люка в крыше скорой зияет дыра

Заведующий подстанцией Центрального района Михаил Редкозубов добавляет, такие вопиющие случаи происходят на скорой не часто, но каждый раз оставляют очень неприятный осадок.

— Сложно представить, чтобы кто-то обстрелял машину полиции или пожарную бригаду, а врачей почему-то можно, — возмущён доктор.

Теперь новая машина простаивает в гараже

В челябинском горздраве подсчитали, это уже седьмое нападение на бригаду скорой помощи с начала года. Ежегодно таких нападений происходит порядка 60–70, причём в прошлом году, например, восемь сотрудников службы получили вполне реальные травмы, в этом году пострадавших уже четверо.

Машина же, которую из-за огромной дыры в потолке сняли с линии, теперь дожидается ремонта, а дело это небыстрое, учитывая систему госзакупок и контрактов. Между тем на линию она вышла лишь в конце ноября прошлого года, поступив в распоряжение службы после масштабной закупки скорых за счёт областного бюджета.

Хулиганы обстреляли машину скорой в ночь на пятницу, 23 марта, около дома № 9в на улице Набережной. Полиция ведёт проверку.