Жителя Подмосковья жестоко убили из-за конфликта в соцсетях

Жестокое убийство было совершено в городе Щербинке на улице Театральной, сообщает агентство Москва

По предварительным данным, убийству предшествовал конфликт в социальных сетях. Молодые люди назначили встречу возле кафе.

На теле жертвы зафиксировано множество ножевых ранений. Один из ударов был нанесен в сердце.

На месте происшествия обнаружены шесть гильз, шарф и зажигалка.