Жителя Подмосковья жестоко убили из-за конфликта в соцсетях 

Жестокое убийство было совершено в городе Щербинке на улице Театральной, сообщает агентство Москва.
По предварительным данным, убийству предшествовал конфликт в социальных сетях. Молодые люди назначили встречу возле кафе.
На теле жертвы зафиксировано множество ножевых ранений. Один из ударов был нанесен в сердце.
На месте происшествия обнаружены шесть гильз, шарф и зажигалка.
«ФедералПресс» напоминает, на этой неделе в одном из частных домов в районе Рублево-Успенского шоссе произошла стрельба. Полиция установила, что стрелял певец Витас (Виталий Грачев). На него составили административный протокол. Кроме того проводится проверка, по результатам которой может быть принято процессуальное решение.