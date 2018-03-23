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21 человек, пострадавших в ДТП под поселком Лудони, находятся в больнице
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Путин выступит со срочным обращением

21 человек, пострадавших в ДТП под поселком Лудони, находятся в больнице 

АиФ Северо-запад 54 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Администрации Псковской ьобласти сообщила, что по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим сегодня в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса из Республики Беларусь и легкового автомобиля оказана вся необходимая медицинская помощь.
«Двадцать один человек доставлены в стационары: одиннадцать в Псковскую областную клиническую больницу и десять в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии», — рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.
Для транспортировки пострадавших были организованы пять бригад «Скорой помощи» из Пскова и близлежащих районов.
«Мы в оперативном режиме докладываем Михаилу Юрьевичу (М. Ю. Ведерников — врио Губернатора Псковской области — прим.ред.) о ситуации», — заключил он.
Напомним, сегодня рано утром около населенного пункта Лудони на федеральной трассе Р-23 «Псков» столкнулся туристический автобус из Беларуси с легковой машиной ВАЗ 2107. В автобусе находились 50 человек, еще двое — в легковушке.
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