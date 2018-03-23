Депутатов — на автобус: к концу года в Архангельске станет больше «пазикозаменителей»

Виталий Акишин. До конца года на архангельские маршруты общественного транспорта выйдут ещё не менее 19 низкопольных автобусов МАЗ. Сегодня в городе работают 13 таких машин. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству сообщил заместитель главы Архангельска

Власть и бизнес ведут торг

Однако перевозчики не теряют надежды, что им удастся сохранить на маршрутах и автобусы малой вместимости. В частности, вместо пазиков они надеются использовать пассажирские автобусы ГАЗ «Некст». Пока в городе работает только один такой автобус — на маршруте № 44. По стоимости газики в два раза дешевле МАЗов, а потому экономически привлекательны для малых предпринимателей.

Андрей Попов. — Мы обсудим с администрацией города — устраивает ли автобус ГАЗ «Некст». Сейчас такая машина ходит на 44-м маршруте, ещё две в апреле выйдут на маршрут № 1. Стоят они в два раза меньше, чем МАЗ, а низкопольная площадка в них располагается в задней части автобуса, что удобнее для пассажиров, — отметил председатель ассоциации автотранспортников Архангельской области

Однако пока в администрации города готовы сделать лишь маленький шаг навстречу перевозчикам. Комментируя предложение ассоциации, Виталий Акишин заявил, что подобные автобусы лучше пазиков, но «не то, что хотелось бы видеть в Архангельске».

— Повсеместно таких автобусов не будет. Мы готовы садиться за стол переговоров, но такие машины появятся на маршрутах, где утверждённой транспортной схемой, разработанной петербургским институтом, предусмотрена возможность использования ПАЗов, — резюмировал чиновник.

Сегодня пассажиров по Архангельску перевозят примерно 380 автобусов. В основном это пресловутые пазики, с которыми городские власти борются на протяжении нескольких лет. Есть ещё 13 МАЗов, приобретённых новыми собственниками городских автотранспортных предприятий. До конца года на улицы должны выйти ещё не менее 19 низкопольных автобусов МАЗ.

Но даже имеющейся численности автобусов недостаточно. По словам чиновников, это лишь 85% от необходимого числа машин.

В соответствии с разработанной Санкт-Петербургским научно-исследовательским и проектным институтом территориального развития и транспортной инфраструктуры схемой городских маршрутов общественного транспорта, количество автобусов в городе к 2020 году должно ещё сократиться — до 320 единиц. Основная масса автобусов будет представлена машинами среднего класса — около 200, появятся примерно 50 автобусов большого класса, а окраины города будут обслуживать 70 «малых» автобусов.

«В автобус, как на Эверест»

Причина недовольства пассажиров кроется не только в убитом автопарке автобусных предприятий, но и в общей культуре водителей и кондукторов. Так, председатель общественного совета округа Майская Горка Зоя Вячкуткина, присутствовавшая в городской думе, отметила, что зачастую старикам невозможно забраться в подъехавший автобус.

Дело в том, что водители не заезжают в остановочные карманы, устраивают гонки, ругаются. Особенно остро эта проблема стоит на остановке «Двинские зори»: боясь потерять место в пробке, водители выпускают пассажиров прямо на полосе движения, не заезжая в остановочный карман.

— Это значит, что пожилому человеку сначала нужно спуститься с поребрика, пройти несколько метров до автобуса по гололёду и подняться в салон. Часто автобусы проезжают мимо, — эмоционально заметила Зоя Вячкуткина.

Досталось перевозчикам и за грязные салоны, за обледенелые ступеньки автобусов.

— Почему бы во время перерывов водителям и кондукторам на конечных остановках не почистить салон автобуса, нижние ступеньки. Вы посмотрите: эти ступеньки сейчас обледенели, поднимаешься на них, как на Эверест, не знаешь, как на неё вступить, — поделилась своей болью председатель совета ветеранов округа Майская Горка Лидия Третьякова

Для улучшения ситуации представители общественности предложила строже контролировать перевозчиков и по возможности наказывать их рублём.

В ответ на это Виталий Акишин заметил, что долгое время работе с персоналом в автобусных предприятиях уделялось недостаточное внимание. С приходом новых собственников ситуация начала улучшаться: регулярно проводятся предрейсовые медосмотры, проверяется исправность автобусов.

Руководитель ассоциации автотранспортников заметил, что во многом плохая работа водителей связана с дефицитом кадров в отрасли. В настоящее время найти водителя на рейсовый автобус — большая проблема, их не хватает. В результате, если одно предприятие увольняет проштрафившегося рулевого, то его тут же принимают на другое, без работы он не остаётся.

— Поэтому сейчас в ассоциации автотранспортников мы создаём единую информационную базу, в которую будем заносить недобросовестных водителей, чтобы в последующем за нарушения они не могли найти себе работу по специальности, — отметил Андрей Попов.

Депутатов — на автобус!

Впрочем, на заседании комиссии порой создавалось впечатление, что народные избранники не вполне понимают, о чём идёт разговор. Дело в том, что большинство из них передвигаются по городу на личном автотранспорте, а потому о проблемах горожан знают только понаслышке.

Именно поэтому глава комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Акишев предложил своим коллегам хоть иногда ездить на общественном транспорте.

— У меня предложение: все депутатам по своим округам несколько раз проехать на автобусе и наладить обратную связь с водителям, кондукторами, пассажирами. Я думаю, это не так сложно, — резюмировал Дмитрий Акишев.