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В Йошкар-Оле водитель «Волги» сбил 3-летнего ребенка
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В Йошкар-Оле водитель «Волги» сбил 3-летнего ребенка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария произошла днем 22 марта. По информации ГИБДД, водитель не убедился в безопасности своего маневра. Ребенок получил ушибы. После медицинского осмотра он был отпущен домой.
Фото: news-factor.ru
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