В Йошкар-Оле водитель «Волги» сбил 3-летнего ребенка

Авария произошла днем 22 марта. По информации ГИБДД, водитель не убедился в безопасности своего маневра. Ребенок получил ушибы. После медицинского осмотра он был отпущен домой.

Фото: news-factor.ru