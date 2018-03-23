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«Не рассчитал»: мастер парковки объяснил ГИБДД, как разбил машины и запрыгнул на сугроб на ВИЗе
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«Не рассчитал»: мастер парковки объяснил ГИБДД, как разбил машины и запрыгнул на сугроб на ВИЗе 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Водитель Suzuki, который устроил ДТП во дворе на Фролова и припарковался на сугробе, дал объяснения в ГИБДД.
— Водитель пояснил, что, выезжая со стоянки около дома, по неосторожности допустил столкновение с двумя другими транспортными средствами (Kia и Lada Vesta. — Прим.ред.), — рассказали Е1.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Решил вернуться обратно на место, но не рассчитал и заехал на тротуар. Обратно съехать не смог, так как машина заглохла и не заводилась.
Очевидцы отмечали, что водитель в тот день был пьян. Его попытались задержать местные жители, которые и вызвали гаишников, но мужчине удалось скрыться. Сам водитель не подтвердил гаишникам, что был в алкогольном опьянении.
Разбирательство продолжается.
Каждую неделю на Е1.RU выходит подборка фотографий автохамов Екатеринбурга, поражающих сознание своими невероятными парковочными «трюками».
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