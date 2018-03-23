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Оттаявшие машины устроили ДТП на парковке
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Оттаявшие машины устроили ДТП на парковке 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Подобный инцидент произошел, в частности, на парковке у «Ланта-банка» на Октябрьской магистрали. Там сразу два припаркованных автомобиля из-за растаявшего льда скатились с парапета и ударились в стоящие внизу машины.
«АСТ-54» приводит подробности этого ДТП. BMW X5 и Volkswagen Amarok стояли рядом, а когда начали двигаться, то выбрали себе мишенью корейский автомобиль Kia. Серьезных повреждений машины не получали, однако на место были вызваны аварийные комиссары и инспекторы ГИБДД.
Аналогичная ситуация произошла у бизнес-центра на проспекте Димитрова, где припаркованный на сугробе Lexus откатился в стоявшую рядом Honda.
«У меня год назад так машина скатилась, хотя и шипы были, и на ручник поставил. Когда поставил — стояла как вкопанная, а днем солнце начало припекать — и все потекло, в том числе и моя машина», — поделился опытом один из подписчиков паблика.
Ранее VN.ru опубликовал подборку самых нелепых ДТП, случившихся в Новосибирске в 2017 году. Одним из случаев, упомянутых в материале, стал «побег» Nissan Almera от водителя, решившего зайти в кафе. Автомобиль самостоятельно проехал более ста метров и врезался в Mercedes, водитель которого очень удивился, никого не обнаружив за рулем.
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