Оттаявшие машины устроили ДТП на парковке

Подобный инцидент произошел, в частности, на парковке у «Ланта-банка» на Октябрьской магистрали. Там сразу два припаркованных автомобиля из-за растаявшего льда скатились с парапета и ударились в стоящие внизу машины.

«АСТ-54» приводит подробности этого ДТП. BMW X5 и Volkswagen Amarok стояли рядом, а когда начали двигаться, то выбрали себе мишенью корейский автомобиль Kia. Серьезных повреждений машины не получали, однако на место были вызваны аварийные комиссары и инспекторы ГИБДД

Аналогичная ситуация произошла у бизнес-центра на проспекте Димитрова, где припаркованный на сугробе Lexus откатился в стоявшую рядом Honda.

«У меня год назад так машина скатилась, хотя и шипы были, и на ручник поставил. Когда поставил — стояла как вкопанная, а днем солнце начало припекать — и все потекло, в том числе и моя машина», — поделился опытом один из подписчиков паблика.