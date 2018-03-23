В Орловской области пять водителей сели за руль пьяными

По информации пресс-службы ведомства, за минувшие сутки на дорогах региона было задержано 5 пьяных водителей. Четверо из них управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, один отказался пройти медицинское освидетельствование.

По всем случаям были составлены административные протоколы. Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.