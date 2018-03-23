Ещё
В Псковскую область незаконно везли из Белоруссии 4 тонны говядины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выступит со срочным обращением
Путин выступит со срочным обращением

В Псковскую область незаконно везли из Белоруссии 4 тонны говядины 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконный ввоз на территорию России мясной и сыро-молочной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Один из случаев произошел в районе деревни Рудня Невельского района. При пересечении государственной границы пограничники задержали автомобиль «Ивеко», в кузове которого находилось порядка 400 кг мяса говядины. Водитель, 45-летний гражданин Белоруссии, изначально утверждал, что везет мясо для личного потребления. Но придерживаться выбранной легенды долго не смог и вскоре признался, что товар предназначается для реализации на рынках Санкт-Петербурга.
Другой случай произошел уже в районе деревни Стайки Невельского района. При аналогичных обстоятельствах стражи границы задержали три малотоннажных грузовых автомобиля, в которых злоумышленники, двое белорусов и россиянин, пытались ввезти в страну в общей сложности 4 тонн говядины и 1 тонны сыра.
На всю выявленную продукцию водители никаких товарно-сопроводительных документов предоставить не смогли. Груз перевозился с многочисленными грубыми нарушениями санитарных норм и правил транспортировки.
По данным фактам проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее правовое решение.
АиФ Северо-запад: последние новости
21 человек, пострадавших в ДТП под поселком Лудони, находятся в больнице В стругокрасненских машинах скорой помощи не было нужного оборудования Сына Евгения Касперского ищут в Москве сотрудники спецслужб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова66
Путин выступит со срочным обращением30
Умер известный шансонье23
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре76
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»20
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение