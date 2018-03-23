В Псковскую область незаконно везли из Белоруссии 4 тонны говядины

Один из случаев произошел в районе деревни Рудня Невельского района. При пересечении государственной границы пограничники задержали автомобиль «Ивеко», в кузове которого находилось порядка 400 кг мяса говядины. Водитель, 45-летний гражданин Белоруссии , изначально утверждал, что везет мясо для личного потребления. Но придерживаться выбранной легенды долго не смог и вскоре признался, что товар предназначается для реализации на рынках Санкт-Петербурга

Другой случай произошел уже в районе деревни Стайки Невельского района. При аналогичных обстоятельствах стражи границы задержали три малотоннажных грузовых автомобиля, в которых злоумышленники, двое белорусов и россиянин, пытались ввезти в страну в общей сложности 4 тонн говядины и 1 тонны сыра.

На всю выявленную продукцию водители никаких товарно-сопроводительных документов предоставить не смогли. Груз перевозился с многочисленными грубыми нарушениями санитарных норм и правил транспортировки.

По данным фактам проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее правовое решение.