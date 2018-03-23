Девушка погибла под колесами электрички в Королёве

Следственное управление призывает соблюдать правила безопасности на железной дороге.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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