Фура упала на бок и перегородила движение 

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга» сразу же после Вязников фура совершила опрокидывание, упала на бок и перегородила всю проезжую часть.
Объехать затор можно через населенные пункты Пирово, Городищи и Илевники. Как сообщают очевидцы аварии в паблике «Подслушано Автомобилистов Владимир», водитель большегруза не заметил выезжавший со второстепенной дороги трактор, попытался уйти от столкновения и допустил опрокидывание на бок.
В настоящий момент в сторону Москвы движение идет по одной полосе. В сторону Нижнего Новгорода — движение перекрыто. Как сообщает Упрдор, о состоянии проезда водителей проинформируют по 15 радиоканалу УКВ-диапазона.