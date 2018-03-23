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Фура упала на бок и перегородила движение
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Путин выступит со срочным обращением

Фура упала на бок и перегородила движение 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга» сразу же после Вязников фура совершила опрокидывание, упала на бок и перегородила всю проезжую часть.
Объехать затор можно через населенные пункты Пирово, Городищи и Илевники. Как сообщают очевидцы аварии в паблике «Подслушано Автомобилистов Владимир», водитель большегруза не заметил выезжавший со второстепенной дороги трактор, попытался уйти от столкновения и допустил опрокидывание на бок.
В настоящий момент в сторону Москвы движение идет по одной полосе. В сторону Нижнего Новгорода — движение перекрыто. Как сообщает Упрдор, о состоянии проезда водителей проинформируют по 15 радиоканалу УКВ-диапазона.
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