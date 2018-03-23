Фура упала на бок и перегородила движение

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

Сегодня утром на федеральной трассе М-7 «Волга» сразу же после Вязников фура совершила опрокидывание, упала на бок и перегородила всю проезжую часть.

Объехать затор можно через населенные пункты Пирово, Городищи и Илевники. Как сообщают очевидцы аварии в паблике «Подслушано Автомобилистов Владимир», водитель большегруза не заметил выезжавший со второстепенной дороги трактор, попытался уйти от столкновения и допустил опрокидывание на бок.