Три человека пострадали в ДТП на трассе в Богородском районе

Три человека пострадали при столкновении «Лады-Ларгус» и «Ауди» на трассе в Богородском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области. ДТП произошло 22 марта около 7.00 на 40-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов . 66-летний водитель за рулем «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с автомобилем «Ауди». В результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки. Мужчина, спровоцировавший аварию, госпитализирован с переломом ключицы. 39-летний водитель «Ауди» получил ушиб плеча, а 42-летняя пассажирка машины — тупую травму. Напомним, легковушка и фура лоб в лоб столкнулись в Сормове.