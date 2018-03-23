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Три человека пострадали в ДТП на трассе в Богородском районе
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Три человека пострадали в ДТП на трассе в Богородском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Три человека пострадали при столкновении «Лады-Ларгус» и «Ауди» на трассе в Богородском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
ДТП произошло 22 марта около 7.00 на 40-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов. 66-летний водитель за рулем «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с автомобилем «Ауди».
В результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки.
Мужчина, спровоцировавший аварию, госпитализирован с переломом ключицы. 39-летний водитель «Ауди» получил ушиб плеча, а 42-летняя пассажирка машины — тупую травму.
Напомним, легковушка и фура лоб в лоб столкнулись в Сормове.
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