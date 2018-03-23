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В Химках остановили выброс сточных вод на проезжую часть
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Путин выступит со срочным обращением

В Химках остановили выброс сточных вод на проезжую часть 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
В результате аварии на инженерных сетях поток сточных вод вылился через канализационный колодец на проезжую часть Новосходненского шоссе. На неприятный запах и помехи движению в минэкологии пожаловались местные жители.
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