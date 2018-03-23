В Химках остановили выброс сточных вод на проезжую часть

В результате аварии на инженерных сетях поток сточных вод вылился через канализационный колодец на проезжую часть Новосходненского шоссе. На неприятный запах и помехи движению в минэкологии пожаловались местные жители.