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В Новомичуринске рязанка на Hyundai устроила ДТП
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В Новомичуринске рязанка на Hyundai устроила ДТП 

АиФ Рязань 2 часа назад
Утром 22 марта на нерегулируемом перекрестке улиц Промышленная и Строителей в Новомичуринске произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 33-летняя рязанка за рулем автомобиля Hyundai Creta, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу автомашине Renault Logan. В результате произошло столкновение.
В ДТП пострадала 63-летняя пассажирка автомобиля Renault. Пенсионерку с травмами госпитализировали.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.
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