В Новомичуринске рязанка на Hyundai устроила ДТП

Утром 22 марта на нерегулируемом перекрестке улиц Промышленная и Строителей в Новомичуринске произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД

По предварительным данным, 33-летняя рязанка за рулем автомобиля Hyundai Creta, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу автомашине Renault Logan. В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадала 63-летняя пассажирка автомобиля Renault. Пенсионерку с травмами госпитализировали.