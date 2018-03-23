Металлический отбойник пробил автмобиль BMW: водитель травмировал голову 

Сегодня утром, 23 марта, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и налетел на металлическое ограждение. Авария случилась в 10:25 на перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной в Тюмени.
Водителя 1991 года рождения госпитализировали с ссадинами и подозрением на черепно-мозговую травму. В каком он находился состоянии, сотрудники ГИБДД сейчас выясняют. С места ДТП молодого человека сразу увезли в больницу, рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.