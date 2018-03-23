В Томской области сотрудники полиции совместно с дружинниками провели акцию «Нарушают ПДД? — Позвони в ГИБДД!»

Сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району при участии членов добровольной народной дружины, в рамках проведения профилактического мероприятия «Автобус» организовали и провели акцию «Нарушают ПДД? — Позвони в ГИБДД!»

Цель акции — повышение культуры вождения, привлечение внимания граждан с активной жизненной позицией к проблеме соблюдения Правил дорожного движения, вовлечение жителей района в процесс контроля за качеством оказываемых перевозчиками услуг, а также снижение количества нарушений ПДД и дорожно-транспортных происшествий по вине водителей общественного транспорта.

В рамках мероприятия сотрудники полиции посетили Молчановский автовокзал, чтобы раздать пассажирам информационные листовки с телефонами Госавтоинспекции, по которым граждане смогут позвонить в случаи нарушения водителем автобуса Правил дорожного движения. А также прикрепили данные информационные листы в салоне общественного транспорта.

По мнению пассажиров автобуса, подобный «общественный контроль» позволяет оперативно получать информацию и пресекать возможные правонарушения.