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В Томской области сотрудники полиции совместно с дружинниками провели акцию «Нарушают ПДД? — Позвони в ГИБДД!»
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В Томской области сотрудники полиции совместно с дружинниками провели акцию «Нарушают ПДД? — Позвони в ГИБДД!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району при участии членов добровольной народной дружины, в рамках проведения профилактического мероприятия «Автобус» организовали и провели акцию «Нарушают ПДД? — Позвони в ГИБДД!»
Цель акции — повышение культуры вождения, привлечение внимания граждан с активной жизненной позицией к проблеме соблюдения Правил дорожного движения, вовлечение жителей района в процесс контроля за качеством оказываемых перевозчиками услуг, а также снижение количества нарушений ПДД и дорожно-транспортных происшествий по вине водителей общественного транспорта.
В рамках мероприятия сотрудники полиции посетили Молчановский автовокзал, чтобы раздать пассажирам информационные листовки с телефонами Госавтоинспекции, по которым граждане смогут позвонить в случаи нарушения водителем автобуса Правил дорожного движения. А также прикрепили данные информационные листы в салоне общественного транспорта.
По мнению пассажиров автобуса, подобный «общественный контроль» позволяет оперативно получать информацию и пресекать возможные правонарушения.
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