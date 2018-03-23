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Оттаяли и погнали: на дорогах Новосибирска появились первые мотоциклисты
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Оттаяли и погнали: на дорогах Новосибирска появились первые мотоциклисты 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
На дорогах Новосибирска появились первые мотоциклисты — с понедельника автоинспекторы начнут пристально следить за мотоциклами и мопедами.
«Уже выехали водители двухколёсных транспортных средств. Это вызывает озабоченность сотрудников ГИБДД», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Там пояснили, что начало мотосезона связано с тем, что днём на дорогах асфальт свободен ото льда.
С 26 марта все сотрудники ГИБДД начнут профилактическое мероприятие «Мотоциклист», они будут оказывать повышенное внимание водителям мотоциклов, скутеров и мопедов — у них будут проверять документы.
«По итогам 2017 года на территории Новосибирска и Новосибирской области зарегистрировано 149 ДТП с участием водителей мотоциклов и скутеров, в которых 17 человек погибло и 159 получили травмы различной степени тяжести», — объяснили в ГИБДД необходимость проведения акции.
В прошлом году во время профилактики инспекторы выявили 4 тысячи административных правонарушений. Больше всего ГИБДД беспокоят пьяные мотоциклисты, а также несовершеннолетние водители без документов за рулём скутеров.
В ГИБДД добавили, что в прошлом году первые мотоциклисты появились на дорогах в это же время. А официально мотосезон байкеры открыли в мае — тогда они колонной проехали по центру города.
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