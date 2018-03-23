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Заснеженный Урал: плохая уборка дорог спровоцировала более 100 ДТП
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Заснеженный Урал: плохая уборка дорог спровоцировала более 100 ДТП 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
За прошедшие сутки на территории Свердловской области произошло 136 ДТП, в результате которых один человек погиб и еще 10 получили различные травмы.
В ГИБДД области рассказали, что главными причинами аварий стали превышение скорости, опасные манёвры водителей — обгоны и перестроения — на фоне непрекращающегося около суток снегопада. За это время сотрудники ГИБДД выдали 173 предписания из-за плохой уборки дорог, а также составили 13 протоколов в отношении руководителей организаций, ответственных за уборку дорог. Сегодня эта работа продолжается. Предыдущие снегопады также вызвали нарекания полиции к работе дорожников. ГИБДД выписала им 5 штрафов за плохую уборку улиц.
Одна из крупных аварий произошла с участием автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту Ключевск — Берёзовский — Екатеринбург. При завершении обгона автобус выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Fuso. В момент ДТП в автобусе находились пять пассажиров. Водитель автобуса погиб, два пассажира получили травмы.
В Екатеринбурге вчера водитель не справился с управлением и столкнулся с трамваем, в больницу попала женщина-кондуктор. О происшествиях, которые спровоцировал снегопад, мы подробно рассказывали здесь.
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