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«Как же он выплывет?»: на Елизарова — Свободы машина провалилась в лужу
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«Как же он выплывет?»: на Елизарова — Свободы машина провалилась в лужу 

63.ru 35 минут назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 23 марта, в Самаре произошло ЧП с автомобилем. На пересечении улиц Елизарова и Свободы «Нива» просела в огромную лужу. Об этом 63.ru сообщил местный житель.
Откуда появилась эта лужа, никто не знает
— На улице Свободы рядом с МФЦ машина левой стороной просела в воду. Эх, бедный водитель, как же он выплывет? — рассказал очевидец.
Промоина образовалась с левой стороны
Это уже не первое подобное происшествие с автомобилем на текущей неделе. Буквально накануне «Дэу-Нексия» провалилась под асфальт двумя колесами. Теперь водителю придется отправить машину в ремонт.
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