«Как же он выплывет?»: на Елизарова — Свободы машина провалилась в лужу

В пятницу, 23 марта, в Самаре произошло ЧП с автомобилем. На пересечении улиц Елизарова и Свободы «Нива» просела в огромную лужу. Об этом 63.ru сообщил местный житель.

Откуда появилась эта лужа, никто не знает

— На улице Свободы рядом с МФЦ машина левой стороной просела в воду. Эх, бедный водитель, как же он выплывет? — рассказал очевидец.

Промоина образовалась с левой стороны

Это уже не первое подобное происшествие с автомобилем на текущей неделе. Буквально накануне «Дэу-Нексия» провалилась под асфальт двумя колесами. Теперь водителю придется отправить машину в ремонт.