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Жителя Первоуральска за долги лишили Мерседеса и коллекции ружей
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Жителя Первоуральска за долги лишили Мерседеса и коллекции ружей 

Уральский меридиан 40 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Первоуралец потерял свое имущество из-за долгов по налогам и штрафам ГИБДД.
Он долгое время отказывался от уплаты задолженности, в результате чего получил запрет на выезд на границу, арестовали его расчетные счета, изъяли коллекцию ружей (Mossberg, Gustav Genschow & Co, Browning BAR II, ОПСКС, «Биатлон 7-2 КО»), а затем забрали автомобиль «Мерседес-Бенц GL 350 CDI».
Как рассказали в Отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, автомобиль мужчина скрывал от судебных приставов. Поэтому транспортное средство было объявлено в розыск. Автомобиль найден и арестован в входе совместного рейда с полицейскими. Затем ее отправили на ответственное хранение на специализированную стоянку.
Если в ближайшее время должник не погасит всю задолженность, то автомобиль и коллекцию оружия продадут на торгах территориальному органу Росимущества.
Использовано фото с сайта zakonimy.ru
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