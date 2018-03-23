Жителя Первоуральска за долги лишили Мерседеса и коллекции ружей

Первоуралец потерял свое имущество из-за долгов по налогам и штрафам ГИБДД

Он долгое время отказывался от уплаты задолженности, в результате чего получил запрет на выезд на границу, арестовали его расчетные счета, изъяли коллекцию ружей (Mossberg, Gustav Genschow & Co, Browning BAR II, ОПСКС, «Биатлон 7-2 КО»), а затем забрали автомобиль «Мерседес-Бенц GL 350 CDI».

Как рассказали в Отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области , автомобиль мужчина скрывал от судебных приставов. Поэтому транспортное средство было объявлено в розыск. Автомобиль найден и арестован в входе совместного рейда с полицейскими. Затем ее отправили на ответственное хранение на специализированную стоянку.

Если в ближайшее время должник не погасит всю задолженность, то автомобиль и коллекцию оружия продадут на торгах территориальному органу Росимущества

Использовано фото с сайта zakonimy.ru