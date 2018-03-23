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Внедорожник сбил женщину на зебре в Заречье
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Внедорожник сбил женщину на зебре в Заречье 

Вологда.рф 41 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Переходя проезжую часть по пешеходному переходу, пенсионерка попала под машину. Авария произошла в Вологде 22 марта в 10.20.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, ДТП случилось на Карла Маркса, 5. 61-летняя пенсионерка переходила дорогу по зебре. 60-летний водитель «Lexus LX 570», поворачивая налево с Комсомольской на Карла Маркса, не уступил дорогу пешеходу.
В результате наезда внедорожника пострадавшая получила вывих ключицы, ушиб колена, также женщина ударилась головой. Скорая помощь доставила пенсионерку в областную больницу.
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