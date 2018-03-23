По факту ДТП с автобусом под Псковом назначена доследственная проверка

ПСКОВ , 23 марта. / ТАСС /. Доследственная проверка назначена после ДТП с автобусом на трассе Санкт-Петербург — Невель. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель прокуратуры области Юрий Зайцев. "Принято решение о проведении доследственной проверки, и она проводится. Если в ходе доследственной проверки будут установлены какие-то признаки нарушения закона, которые требуют вмешательства органов прокуратуры , безусловно, проверка прокурорская будет проведена", — сказал Зайцев. "Ход доследственной проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры области", — добавил собеседник агентства. Как сообщалось ранее, утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель автомобиль «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Мерседес», который ехал из Минска в Санкт-Петербург. По данным МВД, все пассажиры автобуса — жители Белоруссии