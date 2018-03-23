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По факту ДТП с автобусом под Псковом назначена доследственная проверка
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По факту ДТП с автобусом под Псковом назначена доследственная проверка 

ТАСС 59 минут назад
ПСКОВ, 23 марта. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после ДТП с автобусом на трассе Санкт-Петербург — Невель. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель прокуратуры области Юрий Зайцев.
"Принято решение о проведении доследственной проверки, и она проводится.
Если в ходе доследственной проверки будут установлены какие-то признаки нарушения закона, которые требуют вмешательства органов прокуратуры, безусловно, проверка прокурорская будет проведена", — сказал Зайцев.
"Ход доследственной проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры области", — добавил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель автомобиль «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Мерседес», который ехал из Минска в Санкт-Петербург.
По данным МВД, все пассажиры автобуса — жители Белоруссии.
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