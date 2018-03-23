Изменяется график мультимодальных перевозок «Кошелев Парк-Смышляевка»

С понедельника, 26 марта изменяется расписание автобусных рейсов, обеспечивающих пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд (мультимодальные перевозки) по маршруту «микрорайон Кошелев Парк — станция Смышляевка — микрорайон Кошелев Парк», сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Автобусы будут ходить в рабочие дни, утренний автобус до Смышляевки отменяется

Мультимодальный формат перевозок обеспечивает минимальное время ожидания и высокую скорость доставки (без пробок) пассажиров в центральную часть Самары . Время в пути занимает 20 минут. Стоимость проезда в автобусе 25 рублей. График движения автобусов синхронизирован с временем прибытия-отправления электричек. Билет на электричку можно приобрести в автобусе. Опознать автобус можно будет по желтому указателю.