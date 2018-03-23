Изменяется график мультимодальных перевозок «Кошелев Парк-Смышляевка» 

С понедельника, 26 марта изменяется расписание автобусных рейсов, обеспечивающих пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд (мультимодальные перевозки) по маршруту «микрорайон Кошелев Парк — станция Смышляевка — микрорайон Кошелев Парк», сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Автобусы будут ходить в рабочие дни, утренний автобус до Смышляевки отменяется
Мультимодальный формат перевозок обеспечивает минимальное время ожидания и высокую скорость доставки (без пробок) пассажиров в центральную часть Самары. Время в пути занимает 20 минут. Стоимость проезда в автобусе 25 рублей. График движения автобусов синхронизирован с временем прибытия-отправления электричек. Билет на электричку можно приобрести в автобусе. Опознать автобус можно будет по желтому указателю.
Маршрут актуален для поездок в район: «Юнгородка», ЦСКБ «Прогресс», площади Кирова, ОАО «СПЗ», рынка «Норд», Заводского шоссе, ЦУМа «Самара», улицы Льва Толстого, станций метро «Российска» и «Алабинская», исторического центра Самары.