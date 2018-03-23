Ещё
Видео момента ДТП: в Сызрани водитель «Приоры» сбил местную жительницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео момента ДТП: в Сызрани водитель «Приоры» сбил местную жительницу 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Возле супермаркета «Магнит» водитель «Приоры» сбил местную жительницу. Об этом 63.ru сообщил очевидец.
Происшествие случайно попало на камеру видеорегистратора автомобиля, припаркованного неподалеку.
«Приора» сбила женщину
— Проезжую часть переходили женщина с ребенком. В тот момент, когда пешеходы оказались позади «Приоры», мужчина за рулем резко сдал назад. Мальчик успел отпрыгнуть, — рассказал очевидец. — А вот женщине повезло меньше. Ее отечественная легковушка все-таки сбила. От удара она упала на землю.
Водитель «Приоры» поспешил на помощь женщине. По словам очевидца, пострадавшая отделалась ушибами.
63.ru: последние новости
В Самаре планируют отменить троллейбусный маршрут № 10 На рабочих упала пустая цистерна: подробности трагедии на железной дороге Очевидцы: в Отрадном при уборке снега погрузчик сбил насмерть девушку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре42
В России признали бессилие перед США1729
Еще одна страна вышлет российских дипломатов179
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»4
Успенскую сняли с рейса за дебош186
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
00:27
Захвачена телебашня в Екатеринбурге
Происшествия
01:07
Добронравову сделали экстренную операцию
Шоу-бизнес
03:15
Могли примириться. Сафронов о Джигарханяне и его экс-жене
Шоу-бизнес
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
04:51
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Общество
02:57
Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
Шоу-бизнес
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение