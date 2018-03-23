Видео момента ДТП: в Сызрани водитель «Приоры» сбил местную жительницу

Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Возле супермаркета «Магнит» водитель «Приоры» сбил местную жительницу. Об этом 63.ru сообщил очевидец.

Происшествие случайно попало на камеру видеорегистратора автомобиля, припаркованного неподалеку.

«Приора» сбила женщину

— Проезжую часть переходили женщина с ребенком. В тот момент, когда пешеходы оказались позади «Приоры», мужчина за рулем резко сдал назад. Мальчик успел отпрыгнуть, — рассказал очевидец. — А вот женщине повезло меньше. Ее отечественная легковушка все-таки сбила. От удара она упала на землю.

Водитель «Приоры» поспешил на помощь женщине. По словам очевидца, пострадавшая отделалась ушибами.