На Ставрополье водитель «Волги» въехал в разворачивающийся грузовик

ДТП с участием грузовика произошло в Минераловодском городском округе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Утром 22 марта на 340 километре трассы «Кавказ» водитель грузовой машины «ДАФ», разворачиваясь, не пропустил «Волгу», которая ехала в попутном направлении.

Травму головы и открытый перелом носа получил 32-летний пассажир легкового автомобиля. Житель Черкесска незамедлительно был доставлен в ближайшую больницу. Водитель «Волги» не пострадал. Выяснилось, что за последние два года он более 15 раз нарушил ПДД и был лишен водительского удостоверения за отказ от прохождения медосвидетельствования.

46-летний водитель грузовика за последние два года за нарушения не привлекался. Мужчина оказался жителем Азербайджана

Сейчас устанавливается степень виновности участников аварии.