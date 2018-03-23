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На Ставрополье водитель «Волги» въехал в разворачивающийся грузовик
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На Ставрополье водитель «Волги» въехал в разворачивающийся грузовик 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с участием грузовика произошло в Минераловодском городском округе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Утром 22 марта на 340 километре трассы «Кавказ» водитель грузовой машины «ДАФ», разворачиваясь, не пропустил «Волгу», которая ехала в попутном направлении.
Травму головы и открытый перелом носа получил 32-летний пассажир легкового автомобиля. Житель Черкесска незамедлительно был доставлен в ближайшую больницу. Водитель «Волги» не пострадал. Выяснилось, что за последние два года он более 15 раз нарушил ПДД и был лишен водительского удостоверения за отказ от прохождения медосвидетельствования.
46-летний водитель грузовика за последние два года за нарушения не привлекался. Мужчина оказался жителем Азербайджана.
Сейчас устанавливается степень виновности участников аварии.
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