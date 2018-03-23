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В стругокрасненских машинах скорой помощи не было нужного оборудования
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В стругокрасненских машинах скорой помощи не было нужного оборудования 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что в автомобилях скорой помощи Струго-Красненской межрайонной больницы отсутствует ряд обязательных лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Кроме того, два из трех автомобилей скорой медицинской помощи не укомплектованы трехканальным электрокардиографом с автоматическим режимом, во всех транспортных средствах отсутствует комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей), а также автомобильные видеорегистраторы.
В этой связи прокурор района в адрес главного врача больницы внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, медицинским учреждением закуплены необходимые лекарственные средства, медицинские изделия, оборудование для автомобилей скорой медицинской помощи.
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