Невероятное сотворила толпа очевидцев тяжелого ДТП в Приморье 

Несколько десятков очевидцев тяжелой дорожной аварии в Приморье поставили перевернувшуюся машину обратно на колеса, сообщает PRIMPRESS.
ДТП произошло недалеко от Уссурийска, на участке трассы по направлению движения из Владивостока. В результате столкновения двух машин одна из них — отечественная «Нива» — перевернулась на крышу.
На месте происшествия тут же стали собираться люди, которые взяли пострадавшее авто в кольцо. Сначала очевидцы помогли выбраться мужчине из салона «Нивы», после чего дружно схватили автомобиль и поставили его обратно на колеса.
Поступок приморцев поразил интернет-пользователей. В комментариях к ролику геров записи называют «суперменами» и «орлами».
«Побольше бы таких отзывчивых, неравнодушных людей», — пишут юзеры.
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 22, 2018 at 10:22pm PDT