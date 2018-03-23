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Невероятное сотворила толпа очевидцев тяжелого ДТП в Приморье
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Невероятное сотворила толпа очевидцев тяжелого ДТП в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Несколько десятков очевидцев тяжелой дорожной аварии в Приморье поставили перевернувшуюся машину обратно на колеса, сообщает PRIMPRESS.
ДТП произошло недалеко от Уссурийска, на участке трассы по направлению движения из Владивостока. В результате столкновения двух машин одна из них — отечественная «Нива» — перевернулась на крышу.
На месте происшествия тут же стали собираться люди, которые взяли пострадавшее авто в кольцо. Сначала очевидцы помогли выбраться мужчине из салона «Нивы», после чего дружно схватили автомобиль и поставили его обратно на колеса.
Поступок приморцев поразил интернет-пользователей. В комментариях к ролику геров записи называют «суперменами» и «орлами».
«Побольше бы таких отзывчивых, неравнодушных людей», — пишут юзеры.
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 22, 2018 at 10:22pm PDT
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 Ещё 1 источник 
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