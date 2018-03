Невероятное сотворила толпа очевидцев тяжелого ДТП в Приморье

Несколько десятков очевидцев тяжелой дорожной аварии в Приморье поставили перевернувшуюся машину обратно на колеса, сообщает PRIMPRESS.

ДТП произошло недалеко от Уссурийска , на участке трассы по направлению движения из Владивостока . В результате столкновения двух машин одна из них — отечественная «Нива» — перевернулась на крышу.

На месте происшествия тут же стали собираться люди, которые взяли пострадавшее авто в кольцо. Сначала очевидцы помогли выбраться мужчине из салона «Нивы», после чего дружно схватили автомобиль и поставили его обратно на колеса.

Поступок приморцев поразил интернет-пользователей. В комментариях к ролику геров записи называют «суперменами» и «орлами».

«Побольше бы таких отзывчивых, неравнодушных людей», — пишут юзеры.

A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 22, 2018 at 10:22pm PDT