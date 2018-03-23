В Архангельске грузовик Почты России столкнулся с «Газелью»

Около 8 утра на перекрестке Теснанова-Самойло ДТП спровоцировало пробку. По словам очевидцев, столкнулись грузовая машина Почты России и «Газель». «Встали бочинами, половина перекрестка закрыта», — пишут в соцсетях свидетели аварии.

— По предварительным данным, не предоставили преимущество машине Почты России. Двое пострадавших, обстоятельства уточняются, — пояснили 29.ru в городской Госавтоинспекции

Проезд затруднен, сообщают водители

Еще одна авария с утра произошла в Архангельске на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ломоносова . Водители так же советуют выбирать пути объезда.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии

По официальным данным, количество дорожных аварий в Архангельске снижается — на 3,3%. При этом растет число ДТП по причине дорожных условий.