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В Югре инспекторы ГИБДД проверят водителей на алкогольное опьянение
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В Югре инспекторы ГИБДД проверят водителей на алкогольное опьянение 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Правоохранительные органы по Нефтеюганскому району и Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО — Югре организовало проверку водителей. Рейд пройдет сегодня, 23 марта, на автодороге «Нефтеюганск — левый берег р. Обь» и на автодороге «Подъезд к г. Сургут».
Профилактическое мероприятие направлено на сокращение аварий на дорогах во вине водителей, управляющих транспортом в алкогольном опьянении. А также на выявление и исключение автомобиля из участия в дорожном движении, в целях предотвращения происшествий и осознания получения обязательного наказания за нарушение закона, сообщает УГИБДД УМВД России по ХМАО — Югре.
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