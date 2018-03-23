В Югре инспекторы ГИБДД проверят водителей на алкогольное опьянение

Профилактическое мероприятие направлено на сокращение аварий на дорогах во вине водителей, управляющих транспортом в алкогольном опьянении. А также на выявление и исключение автомобиля из участия в дорожном движении, в целях предотвращения происшествий и осознания получения обязательного наказания за нарушение закона, сообщает УГИБДД УМВД России по ХМАО — Югре.