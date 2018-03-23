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Не сбросил скорость перед пешеходным переходом: появилось видео, как «Тойота» сбивает девочку
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Не сбросил скорость перед пешеходным переходом: появилось видео, как «Тойота» сбивает девочку 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В интернете появилась видеозапись ДТП, где водитель «Тойоты» сбивает 8-летнюю девочку. Всё произошло на пешеходном переходе. Сначала очевидцы говорили: ребёнок неожиданно выбежал на дорогу, водитель пытался уйти от столкновения, но не смог. Однако это не совсем так.
На записи видно, что девочка стоит и ждёт, когда её пропустят машины. Автомобиль, ехавший в правом ряду, притормозил перед пешеходным переходом, и девочка начала перебегать дорогу. А вот водитель «Тойоты», ехавший в левом ряду, перед пешеходным переходом скорость не сбросил и на полной скорости сбил ребёнка. А ведь наверняка видел, что владелец видеорегистратора сбрасывает скорость и останавливается. Бедный ребёнок отлетает от машины и падает на асфальт, и так и остаётся лежать там до приезда скорой.
— Девочка получила травмы и сейчас находится в больнице, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
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