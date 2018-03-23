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На трассе под Томском опрокинулась цистерна с газом
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На трассе под Томском опрокинулась цистерна с газом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Грузовик со сжиженным газом произошел на 177 километре автотрассы Томск-Каргала-Колпашево. Грузовой автомобиль Skania с полуприцепом-цистерной съехал в кювет и опрокинулся.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в цистеРусское национальное единство *запрещены в РФ">рне перевозилось более 30 кубометров сжиженного газа. К счастью, утечки не допущено. Однако в целях безопасности участок автодороги перекрыт, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Томской области.
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