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На южном подъезде к Ростову произошло тройное ДТП
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На южном подъезде к Ростову произошло тройное ДТП 

Ростовские Вести 1 час назад
Сегодня около 07:00 на 6 км автодороги «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону» водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Тойота Карина, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем Тойота Камри под управлением водителя 1974 года рождения, после чего допустил столкновение с автомобилем Тойота РАФ-4 под управлением водителя 1966 года рождения. В результате ДТП пострадали водители автомобилей Тойота Карина и Тойота Камри. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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