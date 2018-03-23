В Зауралье за март в ДТП пострадали 27 пешеходов 

За первые два месяца 2018 года в Зауралье произошло 38 ДТП с участием пешеходов. При этом пять человек погибли и 37 получили травмы различной степени тяжести. В марте количество таких аварий выросло: за три недели первого весеннего месяца уже зарегистрировано 27 ДТП, при которых 27 пеших участников движения получили травмы.
В пяти случаях пешеходы пытались перейти проезжую часть в состоянии опьянения. 11 происшествий произошло в темное время суток, при этом только у одного пешехода на одежде были световозвращающие элементы.
— В темноте риск ДТП для пешехода резко возрастает. Пешие участники движения появляются перед автомобилем внезапно, и водители не успевают остановить транспорт. В свете фар пешеход виден на расстоянии 25–40 метров, при скорости автомобиля 60 км/час на экстренное торможение уходит около 30–40 метров. Если скорость автомобиля больше, а на дороге гололед или снег, трагедии не избежать. Световозвращатели же снижают риск до 80%. В таких случаях водитель видит пешехода на расстоянии 150–200 метров при ближнем свете фар и до 350 метров — при дальнем. Это дает водителю лишних 15–25 секунд для принятия решения, — сообщает отделение пропаганды БДД управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.