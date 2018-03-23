В Зауралье за март в ДТП пострадали 27 пешеходов

За первые два месяца 2018 года в Зауралье произошло 38 ДТП с участием пешеходов. При этом пять человек погибли и 37 получили травмы различной степени тяжести. В марте количество таких аварий выросло: за три недели первого весеннего месяца уже зарегистрировано 27 ДТП, при которых 27 пеших участников движения получили травмы.

В пяти случаях пешеходы пытались перейти проезжую часть в состоянии опьянения. 11 происшествий произошло в темное время суток, при этом только у одного пешехода на одежде были световозвращающие элементы.