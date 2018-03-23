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Число пострадавших в ДТП под Псковом возросло
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30 человек пострадали в ДТП под Псковом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тринадцать человек пострадали в ДТП, которое произошло утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель. По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Мерседес", который ехал из Минска в Санкт-Петербург.
"В ДТП пострадали 13 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса. Среди пострадавших — водитель автобуса. Серьезных травм нет, все пострадавшие доставлены в Псковскую областную больницу, в основном это ушибы", — сказали в пресс-службе.
По данным МВД, все пассажиры автобуса — жители Белоруссии. Среди пострадавших также четверо детей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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