Число пострадавших в ДТП под Псковом возросло

30 человек пострадали в ДТП под Псковом

"В ДТП пострадали 13 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса. Среди пострадавших — водитель автобуса. Серьезных травм нет, все пострадавшие доставлены в Псковскую областную больницу, в основном это ушибы", — сказали в пресс-службе. Тринадцать человек пострадали в ДТП, которое произошло утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель. По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Мерседес", который ехал из Минска в Санкт-Петербург. По данным МВД, все пассажиры автобуса — жители Белоруссии . Среди пострадавших также четверо детей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.