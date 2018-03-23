Петербуржцы устроили погоню за пьяной парой на BMW, догнали их и сняли на видео

Жители Петербурга пытались остановить автомобиль BMW за пьяную езду. Они увидели, как машина врезалась в бордюр, и поспешили помочь, однако внутри оказалась нетрезвая пара, которая поспешила скрыться. «360» публикует видео от очевидца.

По словам очевидца Хасана, примерно в 04:00 на Плесецкой улице автомобиль BMW врезался в бордюр при развороте. Хасан и его друзья хотели помочь людям внутри авто, но встретили отпор.

Хотели помочь, вытолкнули, а оказалось, что водитель и пассажир находятся в нетрезвом состоянии, устроили погоню, догнали, вытащили из машины, начал распускать руки, мы в ответ, вызвали сотрудников. Стоим разбираемся, сейчас будем оформляться

— Хасан.

Сотрудников компания ждала полтора часа. Все это время водитель BMW просил договориться, а его девушка угрожала, что у парня мама федеральный судья.

Его девушка, тоже пьяная, кричала, что у парня мама федеральный судья, девушка вела себя более адекватно, но все равно кричала. За время пока ждали ДПС парень на всех кидался

— Хасан.

В итоге молодого человека увезли на медосвидетельствование в больницу, чтобы проверить на содержание в крови алкоголя и наркотиков.