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Петербуржцы устроили погоню за пьяной парой на BMW, догнали их и сняли на видео
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Петербуржцы устроили погоню за пьяной парой на BMW, догнали их и сняли на видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители Петербурга пытались остановить автомобиль BMW за пьяную езду. Они увидели, как машина врезалась в бордюр, и поспешили помочь, однако внутри оказалась нетрезвая пара, которая поспешила скрыться. «360» публикует видео от очевидца.
По словам очевидца Хасана, примерно в 04:00 на Плесецкой улице автомобиль BMW врезался в бордюр при развороте. Хасан и его друзья хотели помочь людям внутри авто, но встретили отпор.
Хотели помочь, вытолкнули, а оказалось, что водитель и пассажир находятся в нетрезвом состоянии, устроили погоню, догнали, вытащили из машины, начал распускать руки, мы в ответ, вызвали сотрудников. Стоим разбираемся, сейчас будем оформляться
— Хасан.
Сотрудников компания ждала полтора часа. Все это время водитель BMW просил договориться, а его девушка угрожала, что у парня мама федеральный судья.
Его девушка, тоже пьяная, кричала, что у парня мама федеральный судья, девушка вела себя более адекватно, но все равно кричала. За время пока ждали ДПС парень на всех кидался
— Хасан.
В итоге молодого человека увезли на медосвидетельствование в больницу, чтобы проверить на содержание в крови алкоголя и наркотиков.
Ранее в Ижевске задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль своего знакомого, после чего поехал кататься по городу и устроил аварию.
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