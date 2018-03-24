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В Саратове после падения в автобусе пенсионерка попала в больницу
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В Саратове после падения в автобусе пенсионерка попала в больницу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове вчера в городском автобусе пострадала местная жительница. Каксообщили АиФ-Саратов в региональной ГИБДД, женщина ехала вместе с остальными пассажирами в общественном транспорте города.
Авария произошла около 12.00 напротив дома № 20/32 на проспекте 50 лет Октября. Водитель, управляя автобусом ПАЗ, находясь на маршруте № 75, дапустил резкий маневр, и в салоне упала пенсионерка. 43-летний водитель, по предварительным данным, виновен в падении 63-летней пассажирки. На место прибыли врачи, и женщину отвезли в стационар.
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 Ещё 6 источников 
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