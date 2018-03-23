На трассе Тюмень-Омск под колесами фуры погиб 23-летний пешеход 

Накануне вечером, 22 марта, на 52-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск произошла авария с необратимыми последствиями. В 21:22 водитель автомобиля MAN сбил пешехода. От полученных травм молодой человек 1995 года рождения скончался на месте. Молодой человек находился в темное время суток на проезжей части без цели ее перехода. Зачем он вышел на трассу, неизвестно, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. За рулем грузового автомобиля находился мужчина с 17-летним стажем вождения. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.