Улицу Советская и Вокзальную магистраль затопило водой из коммунального гейзера

Перекресток улицы Советская и Вокзальной магистрали затопило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, сообщает корреспондент НГС с места происшествия.

«В 12:42 поступила заявка на наш телефон. Вода из колодца. Бригада на данный момент выехала на место. Сейчас они разберутся: наше это — не наше. Может и не наше. Бригада ещё на подъезде. Может в течение часа будет информация», — пояснил корреспонденту НГС начальник центральной диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков

НГС следит за аварией.

Информация дополняется.