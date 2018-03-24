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Улицу Советская и Вокзальную магистраль затопило водой из коммунального гейзера
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Улицу Советская и Вокзальную магистраль затопило водой из коммунального гейзера 

ngs.ru 21 минуту назад
Фото: ngs.ru
Перекресток улицы Советская и Вокзальной магистрали затопило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, сообщает корреспондент НГС с места происшествия.
«В 12:42 поступила заявка на наш телефон. Вода из колодца. Бригада на данный момент выехала на место. Сейчас они разберутся: наше это — не наше. Может и не наше. Бригада ещё на подъезде. Может в течение часа будет информация», — пояснил корреспонденту НГС начальник центральной диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.
НГС следит за аварией.
Информация дополняется.
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