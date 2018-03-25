Только направо: движение по Советской ограничили из-за коммунальной аварии

Движение транспорта по улице Советской через Вокзальную магистраль ограничивают до среды — поворот с обоих направлений разрешён только направо.

Юрий Сердюк. «Разрытие находится посередине перекрёстка. Чтобы транспорт, пытающийся проехать с Советской сквозь Вокзальную магистраль, не перекрывал движение транспорта, движущегося по Вокзальной магистрали», — объяснил изменение схемы начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска

Ограничение вводится с сегодняшнего дня до среды, 27 марта. По словам Юрия Сердюка, яму, которая образовалась из-за прорыва трассы, будут засыпать песком, делать уплотнение, заливать бетоном. «Бетон прочность набирает — в среду открываемся», — объяснил он.

Коммунальная авария в центре Новосибирска произошла 24 марта — на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали образовалась огромная яма, улицу затопило водой.