В Уфе в центре города сбили пешехода

Днем 22 марта на проспекте Октября произошло серьезное ДТП. Недалеко от «Макдоналдса» на дороге мужчина попал под колеса автомобиля.

Происшествие случилось около 20 часов. Видео с места аварии появилось в соцсети в группе «БашДТП». На кадрах видно, что пешеход появился на дороге неожиданно. Автомобиль сразу же затормозил, но столкновения избежать не получилось.

— Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. От него разило алкоголем, — рассказал водитель машины.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Его госпитализировали.

Водитель, наехавший на мужчину, ищет свидетелей происшествия. Всем, кто проезжал по проспекту Октября и видел момент ДТП, просят обращаться в редакцию Ufa1 по номеру: 8 (347) 286-51-96.