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В Уфе в центре города сбили пешехода
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В Уфе в центре города сбили пешехода 

ufa1.ru 30 минут назад
Фото: ufa1.ru
Днем 22 марта на проспекте Октября произошло серьезное ДТП. Недалеко от «Макдоналдса» на дороге мужчина попал под колеса автомобиля.
Происшествие случилось около 20 часов. Видео с места аварии появилось в соцсети в группе «БашДТП». На кадрах видно, что пешеход появился на дороге неожиданно. Автомобиль сразу же затормозил, но столкновения избежать не получилось.
— Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. От него разило алкоголем, — рассказал водитель машины.
В результате ДТП пешеход получил травмы. Его госпитализировали.
Водитель, наехавший на мужчину, ищет свидетелей происшествия. Всем, кто проезжал по проспекту Октября и видел момент ДТП, просят обращаться в редакцию Ufa1 по номеру: 8 (347) 286-51-96.
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 Ещё 2 источника 
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