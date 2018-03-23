В Ижевске девушки на «Инфинити» сбила маленького мальчика

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске девушки на «Инфинити» сбила маленького мальчика. Несовершеннолетний пешеходы вышел на дорогу из-за стоящего транспорта, сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла днем, 22 марта, на улице Клубной.

«Водитель автомобиля «Инфинити» […] совершила наезд на пешехода, мальчика 7-8 лет (данные устанавливаются), после чего автомобиль «Инфинити» совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай Туксан», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован.

В ГИБДД настоятельно рекомендуют родителям проводить с детьми дополнительные беседы о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

«Отпуская ребенка на улицу, обратите его внимание на то, что переходить дорогу нужно строго по пешеходному переходу. Составьте для ребенка маршрут от дома до школы. Необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь», — говорится в обращении.

Также нужно несколько пройти этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедится, что ребенок его запомнил.