В Прикамье пьяный водитель на старом мотоцикле ИЖ устроил ДТП с автобусом

22 марта в Пермском крае произошло ДТП с участием мотоцикла и пассажирского автобуса.

«В 9.05 часов по автодороге Кунгур-Соликамск-село Усть-Игум в направлении посёлка Каръер-Известняк двигался мотоцикл ИЖ «Планета-3». На транспортном средстве не было государственного регистрационного знака. Им управлял 18-летний житель посёлка Всеволодо-Вильва», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

По предварительным данным, на 6 километре дороги водитель попытался развернуться, но не предоставил преимущества в движении автобусу ПАЗ и допустил столкновение с ним.

В аварии травмированы водитель мотоцикла и его 24-летний пассажир. Автобус находился на маршруте, вёз пассажиров, но, к счастью, никто из них в происшествии не пострадал.

Установлено, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом водительских прав он не имел. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, возбуждено дело об административном нарушении.