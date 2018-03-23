Ещё
В Прикамье пьяный водитель на старом мотоцикле ИЖ устроил ДТП с автобусом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье пьяный водитель на старом мотоцикле ИЖ устроил ДТП с автобусом 

АиФ Пермь 13 минут назад
Фото: АиФ Пермь
22 марта в Пермском крае произошло ДТП с участием мотоцикла и пассажирского автобуса.
«В 9.05 часов по автодороге Кунгур-Соликамск-село Усть-Игум в направлении посёлка Каръер-Известняк двигался мотоцикл ИЖ «Планета-3». На транспортном средстве не было государственного регистрационного знака. Им управлял 18-летний житель посёлка Всеволодо-Вильва», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
По предварительным данным, на 6 километре дороги водитель попытался развернуться, но не предоставил преимущества в движении автобусу ПАЗ и допустил столкновение с ним.
В аварии травмированы водитель мотоцикла и его 24-летний пассажир. Автобус находился на маршруте, вёз пассажиров, но, к счастью, никто из них в происшествии не пострадал.
Установлено, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом водительских прав он не имел. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, возбуждено дело об административном нарушении.
АиФ Пермь: последние новости
На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП В больнице Кудымкара скончалась трёхлетняя девочка В Пермском крае задерживают по 50 пьяных водителей в день
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1119
Раскрыта главная цель Путина на новый срок225
Британия боится мести России86
Успенскую сняли с рейса за дебош100
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии293
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:40
Кукольный бордель требуют прикрыть феминистки
Общество
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение