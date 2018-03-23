«Голодный водитель» из Орла попал в «Вечерний Ургант»

Видеозапись на которой водитель орловской маршрутки обедает и разговаривает по телефону попало в программу Ивана Урганта на «Первом канале».

— Круче водителей обычного такси могут быть только водители обычных маршруток. Как тебе такое Илон Маск ? В Орле первые беспилотные маршрутки. Полное видео длится 8 часов. Водитель готовит плов, моется, спит, — прокомментировал видео Иван Ургант.

Напомним, видео обедающего водителя маршрутного автобуса появилось в паблике «Орловчане Вконтакте» в начале марта.

Пассажиру автобуса удалось снять водителя, который делает сразу несколько дел. «Вот такие у нас водилы (9) всё успевают и пожрать и поговорить по телефону и сдачу дать», — написал автор поста. Видео собрало несколько тысяч просмотров.

Ранее. после многочисленных жалоб горожан на работу некоторых маршрутчиков чиновники Орла приняли решение создать правила для водителей и установить видеорегистраторы в автобусах. Основными претензиями стало хамское поведение водителей и несоблюдение ими графика движения по вечерам. Вопросы регулярно озвучивались депутатами горсовета и руководством Орла.

В настоящее время установка регистраторов затормозилась, поскольку с данных устройств невозможно будет получить записи.

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