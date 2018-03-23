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«Голодный водитель» из Орла попал в «Вечерний Ургант»
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«Голодный водитель» из Орла попал в «Вечерний Ургант» 

РИА 57 44 минуты назад
Фото: РИА 57
Видеозапись на которой водитель орловской маршрутки обедает и разговаривает по телефону попало в программу Ивана Урганта на «Первом канале».
— Круче водителей обычного такси могут быть только водители обычных маршруток. Как тебе такое Илон Маск? В Орле первые беспилотные маршрутки. Полное видео длится 8 часов. Водитель готовит плов, моется, спит, — прокомментировал видео Иван Ургант.
Напомним, видео обедающего водителя маршрутного автобуса появилось в паблике «Орловчане Вконтакте» в начале марта.
Пассажиру автобуса удалось снять водителя, который делает сразу несколько дел. «Вот такие у нас водилы (9) всё успевают и пожрать и поговорить по телефону и сдачу дать», — написал автор поста. Видео собрало несколько тысяч просмотров.
Ранее. после многочисленных жалоб горожан на работу некоторых маршрутчиков чиновники Орла приняли решение создать правила для водителей и установить видеорегистраторы в автобусах. Основными претензиями стало хамское поведение водителей и несоблюдение ими графика движения по вечерам. Вопросы регулярно озвучивались депутатами горсовета и руководством Орла.
В настоящее время установка регистраторов затормозилась, поскольку с данных устройств невозможно будет получить записи.
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Сообщение «Голодный водитель» из Орла попал в «Вечерний Ургант» появились сначала на РИА 57.
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