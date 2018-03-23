Семеро детей пострадали в ДТП под Псковом

Дети пострадали в ДТП с туристическим автобусом под Псковом

Туристический автобус попал в ДТП в Псковской области , предварительно пострадали 7 детей и взрослый, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Всего в автобусе, находились 50 человек, в том числе 11 детей. Причина ДТП уточняется.