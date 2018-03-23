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Семеро детей пострадали в ДТП под Псковом
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Дети пострадали в ДТП с туристическим автобусом под Псковом 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Туристический автобус попал в ДТП в Псковской области, предварительно пострадали 7 детей и взрослый, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Всего в автобусе, находились 50 человек, в том числе 11 детей. Причина ДТП уточняется.
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