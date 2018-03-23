Власти Ярославля заявили о замене автопарка 

Чиновники планируют оптимизировать маршруты и разработать новую схему общественного транспорта. В этом году Яргорэлектротранс закупит 20 новых троллейбусов на субсидию, полученную от мэрии. Это позволит заменить старые машины, срок эксплуатации которых истек. Новые троллейбусы появятся на новых маршрутах — №2 Улица Громова — Ярославль Главный и №6 Богоявленская площадь — Ярославль-Главный.
ПАТП №1 получит от Москвы 50 автобусов особо большой вместимости. Их будут использовать для сокращения интервалов в рамках одного маршрута. Это коснется автобусов №8, 10, 33, 42, 76, 78. Например, сейчас 42 автобус не выходит на маршрут в выходные. Также мэрия заявила о новом автобусном маршруте, трасса которого все еще находится в разработке.