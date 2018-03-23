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Мужчина, которого сбила электричка в Бернгардовке, выжил
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Мужчина, которого сбила электричка в Бернгардовке, выжил 

Ivyborg.ru 1 час назад
Электричка на печально известной ж\д-станции Бернгардовка сбила мужчину вечером 22 марта. Всему виной стала плохая видимость из-за снегопада и невнимательность. В итоге мужчина выжил, но отправился в больницу.
Как рассказывают очевидцы, инцидент произошёл после восьми вечера на переезде. Когда мужчина ступил на переход, его начали окрикивать о приближающемся поезде, но тщетно. Вероятнее всего он был в наушниках, так как не отозвался. Благодаря тому, что машинист электропоезда успел снизить скорость, мужчина был сбит и задет по касательной. Это, фактически, спасло ему жизнь.
Как стало известно позже, мужчину сбила электричка, следовавшая из Невской Дубровки в Петербург. В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что пострадавший выжил и был доставлен в больницу с серьёзными травмами.
Это уже не первый случай аварии с поездами и пешеходами в Бернгардовке. В 2017 году поезд на том же переезде сбил женщину, которая также осталась жива.
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