Мужчина, которого сбила электричка в Бернгардовке, выжил

Электричка на печально известной ж\д-станции Бернгардовка сбила мужчину вечером 22 марта. Всему виной стала плохая видимость из-за снегопада и невнимательность. В итоге мужчина выжил, но отправился в больницу.

Как рассказывают очевидцы, инцидент произошёл после восьми вечера на переезде. Когда мужчина ступил на переход, его начали окрикивать о приближающемся поезде, но тщетно. Вероятнее всего он был в наушниках, так как не отозвался. Благодаря тому, что машинист электропоезда успел снизить скорость, мужчина был сбит и задет по касательной. Это, фактически, спасло ему жизнь.

Как стало известно позже, мужчину сбила электричка, следовавшая из Невской Дубровки в Петербург . В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что пострадавший выжил и был доставлен в больницу с серьёзными травмами.

Это уже не первый случай аварии с поездами и пешеходами в Бернгардовке. В 2017 году поезд на том же переезде сбил женщину, которая также осталась жива.