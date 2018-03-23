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Видео: с парковки на Октябрьской магистрали упало две машины
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Видео: с парковки на Октябрьской магистрали упало две машины 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 23 марта с парковки на Октябрьской магистрали скатилось несколько автомобилей.
Инцидент произошел около 9:30 недалеко от дома № 4 на Октябрьской магистрали.
«На парковке стояли Volkswagen Amarok и KIA Sportage, ниже по уровню. Как объяснил свидетель, который сидел в соседней машине, водитель на "Фольксвагене" подъехал, остановился, закрыл машину и ушёл. Минут через 10 на гололёде машина покатилась и упала на припаркованную «Киа». Хозяина машины Volkswagen ищут. Под соседним БМВ также растаял лёд, и он тоже скатился на припаркованный ниже автомобиль», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По информации аваркомов, в инциденте никто не пострадал.
Похолодание и непогода превратили улицы и тротуары Новосибирска в каток — передвигаться по городу стало опасно.
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