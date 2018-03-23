Видео: с парковки на Октябрьской магистрали упало две машины

Утром 23 марта с парковки на Октябрьской магистрали скатилось несколько автомобилей.

Инцидент произошел около 9:30 недалеко от дома № 4 на Октябрьской магистрали.

«На парковке стояли Volkswagen Amarok и KIA Sportage, ниже по уровню. Как объяснил свидетель, который сидел в соседней машине, водитель на "Фольксвагене" подъехал, остановился, закрыл машину и ушёл. Минут через 10 на гололёде машина покатилась и упала на припаркованную «Киа». Хозяина машины Volkswagen ищут. Под соседним БМВ также растаял лёд, и он тоже скатился на припаркованный ниже автомобиль», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».

По информации аваркомов, в инциденте никто не пострадал.